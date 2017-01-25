25.01.2017 (15:42)

На российской военной базе в Южной Осетии начались полевые занятия с применением современных комплексов с БЛА

На полигоне Дзарцеми российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, более 1,5 тыс. военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

На полигоне под руководством командиров подразделений военнослужащие будут совершенствовать навыки применения стрелкового оружия и боевой техники — современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация».

В ходе полевого выхода будут активно применяются комплексы с БЛА «Застава», «Гранат», «Орлан» и «Леер», с помощью которых военнослужащие будут вести разведку объектов условного противника, выполнять корректировку огня артиллерии в горно-лесистой местности в дневное и ночное время.

БЛА, оснащенные современными инфракрасным, фото- и видеомодулями, позволяют обнаружить даже хорошо замаскированного противника и при этом остаться незамеченным для него.

Завершением одиночной слаженности экипажей станет боевая стрельба из вооружения боевых машин, танков и самоходных гаубиц в составе подразделений с применением комплексов с БЛА.

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