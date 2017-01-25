25.01.2017 (15:18)
В 2017 году будет проведено около 40 полевых выходов подразделений российской военной базы в Абхазии
В текущем году будет проведено около 40 полевых выходов подразделений российской военной базы в Абхазии, длительность каждого из них составит от 20 дней до 2 месяцев.
Всего к полевым занятиям на полигонах в Абхазии, в Краснодарском крае и Волгоградской области будут привлечены более 2 тыс. военнослужащих соединения.
В ходе боевой подготовки мотострелки, танкисты и артиллеристы военной базы будут совершенствовать навыки стрельбы из пушек бронетранспортера БТР-82АМ и танка Т-72Б3, а также из реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.
Кроме того, в ходе полевых выходов с военнослужащими соединения будут проведены более 500 тактических учений и занятий по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители получат возможность повысить мастерство вождения боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.
В среднем каждый военнослужащий российской военной базы проведет в полевых условиях около 3 месяцев.