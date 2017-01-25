25.01.2017 (14:42)

Конкурсная комиссия флотского этапа Фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2017» приступила к рассмотрению работ участников

На Северном флоте (СФ) конкурсная комиссия флотского этапа Фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2017» приступила к рассмотрению работ журналистов.

На конкурс уже представили материалы средства массовой информации (СМИ), осуществляющие свою профессиональную деятельность в административных границах зоны ответственности СФ.

Это государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман», ООО «Северо-западное вещание» – «Телеканал ТВ-21», редакции газет «Мурманский вестник», «На страже Заполярья», муниципальное творческо-информационное учреждение радиоредакция ЗАТО город Североморск «Радио-Североморск», пресс-служба акционерного общества «Производственное объединение «Севмаш».

Оценка творчества журналистов проводится по 7 номинациям: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители управления СФ, выберет самые лучшие телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ.

Прежде всего, будут оцениваться профессиональный уровень работ, актуальность и значимость их тем, выразительность и точность представленных материалов.

Пресс-служба СФ продолжает принимать заявки на участие во флотском этапе Фестиваля прессы «Северный Медиа-Ас-2017». Флотский этап конкурса на СФ проводится по 17 февраля 2017 г.

В конкурсе могут принимать участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

Материалы-заявки можно направить по электронной почте на адрес ps-zvo4@mil.ru. Видео- и аудиоматериалы – в виде «ссылок» для скачивания.

С условиями участия в конкурсе, а также положением о третьем Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2017» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны РФ.

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