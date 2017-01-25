25.01.2017 (13:23)

В Псковской области экипажи Ка-52 армейской авиации ЗВО отработали огневое прикрытие транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ

Свыше 30 экипажей ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к групповым учебно-тренировочным полетам в Псковской области.

Во время практических занятий летчики Ка-52 отработали сопровождение и огневое прикрытие вертолетов, задействованных в условном десантировании личного состава.

Кроме того, экипажи Ка-52 выполнили в составе авиационного звена элементы сложного пилотажа и полеты по маршруту в заданный район.

Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут боевые стрельбы по наземным целям.

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