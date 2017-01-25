25.01.2017 (12:21)

В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России

25 января в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Минобороны России.

Прежде чем начать работу, Министр обороны напомнил его участникам, что 25 января Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации исполняется 254 года.

«С момента своего образования он занимает особое место в системе государственного и военного управления, играет решающую роль в жизни армии и флота. В настоящее время Генеральный штаб успешно решает важные вопросы военного строительства, осуществляет планирование обороны Российской Федерации, разрабатывает и уточняет планы стратегических операций», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он особо отметил нынешнее поколение офицеров Генштаба, которые, «продолжая славные воинские традиции, достойно выполняют поставленные задачи по обеспечению военной безопасности страны, оказывают помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке».

В связи со знаменательным событием Министр обороны вручил начальнику Генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову памятный подарок — книгу «Мудрость тысячелетий. Великие полководцы».

Обозначая повестку дня, глава военного ведомства предложил вначале рассмотреть, как выполняются майские указы Президента России 2012 года и его поручения по итогам совещаний в Сочи.

В рамках этого вопроса участники заседания обсудили ход реализации Плана деятельности Южного военного округа на 2016—2020 годы.

Как отметил Министр обороны, «в прошлом году продолжилась подготовка органов военного управления и войск к выполнению задач по предназначению».

В округе прошло свыше 200 мероприятий оперативной подготовки и более 2000 боевой подготовки.

В войска поступило свыше 1700 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них — подводная лодка «Старый Оскол» и фрегат «Адмирал Григорович», оснащённые высоко­точным оружием большой дальности.

Проведено 75 организационно-штат­ных мероприятий. В том числе сформированы армейский корпус в Крыму и две мотострелковые дивизии.

Активная работа велась по комплек­тованию соединений и воинских частей округа военнослужащими по контракту. При этом особое внимание уделялось вновь формируемым соединениям и воинским частям. В результате уровень укомплектованности контрактниками достиг 98 процентов.

Совершенствовалась система базиро­вания войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

Успешно выполнялись задачи по противодействию терроризму.

Особо отметил Министр обороны железнодорожные войска Южного военного округа, которые задействованы в строительстве участка Журавка — Миллерово.

По результатам работы 39-я отдельная железнодорожная бригада награждена орденом Жукова.

«В целом проведённые в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10 процентов», — констатировал глава военного ведомства.

При этом Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направ­лении остаётся нестабильной. Негативное влияние на неё оказывают прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных терро­ристических организаций и группировок на терри­тории Северного Кавказа.

«В этих условиях необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры», — обозначил круг задач руководитель Минобороны.

Далее на Коллегии был рассмотрен вопрос о безо­пасности полётов авиации Вооружён­ных Сил.

«Последние события на Ближнем Востоке показывают, что ведение современной войны невозможно без полномасштабного применения авиации. Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полётов», — акцентировал внимание на актуальности темы, вынесенной на обсуждение, Министр обороны.

Также на заседании шла речь о совершенствовании порядка проведения проверок в Вооружённых Силах.

Было подчеркнуто, что данная работа ведётся в рамках оптимизации контрольно-надзорной деятельности.

Новые подходы к осуществлению таких проверок позволяют реально оценить готовность соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению.

При этом изменилась периодичность инспекторских проверок. Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года.

Почти в два раза сократился состав комиссий и время на проведение проверок.

Участники заседания проанализировали результаты реализации новых подходов к про­ведению проверок в 2016 году и приняли необходимые решения.

В работе Коллегии приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

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