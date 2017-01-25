25.01.2017 (11:40)

В Севастополь из дальнего похода вернулся морской тральщик ЧФ «Иван Голубец»

С сентября 2016 г. этот противоминный корабль выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

«Ивана Голубца» в дальней морской зоне сменил морской тральщик «Ковровец».

Справочно:

Морской тральщик «Иван Голубец» – противоминный корабль проекта 266М.

Водоизмещение – 873 т.

Размеры: длина – 61 м, ширина – 10,2 м, осадка – 3,6 м.

Максимальная скорость хода – 16 узлов.

Вооружение: 2х2 30-мм артустановки АК-230, 2х2 25-мм артустановки 2М-3М, 2 реактивных бомбомета РБУ-1200, тралы.

Экипаж – 68 чел.

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