25.01.2017 (11:40)
В Севастополь из дальнего похода вернулся морской тральщик ЧФ «Иван Голубец»
С сентября 2016 г. этот противоминный корабль выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
«Ивана Голубца» в дальней морской зоне сменил морской тральщик «Ковровец».
Справочно:
Морской тральщик «Иван Голубец» – противоминный корабль проекта 266М.
Водоизмещение – 873 т.
Размеры: длина – 61 м, ширина – 10,2 м, осадка – 3,6 м.
Максимальная скорость хода – 16 узлов.
Вооружение: 2х2 30-мм артустановки АК-230, 2х2 25-мм артустановки 2М-3М, 2 реактивных бомбомета РБУ-1200, тралы.
Экипаж – 68 чел.
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