25.01.2017 (11:29)

С расчетами ОТРК «Искандер-М» ЗВО проведены тренировки по управлению ракетными ударами

С расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетных соединений Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ивановской и Ленинградской областях, проведены тренировки по управлению ракетными ударами.

В ходе мероприятий отработаны скрытое перемещение боевой техники в назначенные позиционные районы, развертывание пусковых установок и транспортно-заряжающих машин, подготовки данных для нанесения ударов и выполнение электронных пусков ракет по важным объектам условного противника на дальности от 200 до 500 км.

На тренировки привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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