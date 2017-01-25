25.01.2017 (11:27)

Сегодня в ВМФ России отмечается День штурмана

В настоящее время в Вооруженных Силах России отмечается День штурмана Военно-Морского Флота. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил штурманских специалистов флота, ветеранов штурманской службы, отметив, что «сегодня, когда корабли и подводные лодки решают ответственные задачи военно-морского присутствия в Мировом океане, роль и ответственность флотских штурманов существенно возросла».

Штурманская служба Военно-Морского Флота насчитывает около 3000 специалистов, около 1000 из которых – офицеры. Это также более 200 человек профессорско-преподавательского состава военно-морских учебных заведений, около 50 из которых имеют учёную степень, а более 30 — учёное звание. Это праздник всех, кто по долгу своей службы исполнял и исполняет важнейшие задачи по обеспечению навигационной безопасности плавания надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения — от тропиков до арктических широт.

Как рассказал главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк, мероприятия, приуроченные ко Дню штурмана ВМФ, пройдут на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии. В Санкт-Петербурге в Военно-морском институте – Морском корпусе Петра Великого состоится торжественное собрание, в котором примут участие флагманские штурманы Ленинградской военно-морской базы, профессорско-преподавательский состав Военно-морской академии, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морской академии, учебных центров подводных лодок и надводных кораблей, слушатели и курсанты, а также нахимовцы.

Как подчеркнул контр-адмирал Эдуард Луйк, «штурманская специальность, возникшая одновременно с появлением в России первых кораблей, сегодня в высшей степени востребована и является одной из главных специальностей в Военно-Морском Флоте, без которой невозможно представить себе ни движение корабля, ни его действия по применению штатного вооружения».

По итогам боевой подготовки передовыми являются штурманские службы Северного и Тихоокеанского флотов, возглавляемые главными штурманами капитанами 1 ранга Игорем Зиким и Алексеем Даниловым. Высоко оценивается работа флагманских штурманов подводных сил ВМФ капитанов 1 ранга Александра Борцова и Юрия Козина, а также флагманских штурманов Беломорской, Крымской и Ленинградской военно-морских баз.

По словам главного штурмана ВМФ, «на флотах, в учебных заведениях ВМФ продолжается работа по совершенствованию существующих и поиску новых способов и методов решения задач в штурманском деле».

Для этого в целях повышения качества подготовки специалистов проводится целевая подготовка курсантов и слушателей учебных заведений на выпускном курсе на предстоящую должность, экзамены по специальности принимаются на кораблях и катерах в море в ходе самостоятельного несения штурманской вахты. Стали регулярными конкурсы по специальности в масштабе ВМФ на лучшего штурмана и лучший корабельный расчёт ГКП-БИП-штурман (Главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман), внедрена практика проведения специальных сборов руководящего состава штурманских служб по обмену передовым опытом решения задач по флотам.

Сборы штурманов в 2016 году проведены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Махачкале, Владивостоке, а в текущем 2017 году спланированы в Североморске и Северодвинске.

Стали практиковаться выборочные проверки штурманских служб флотов и кораблей с привлечением для оценки уровня подготовки профессоров и преподавателей кафедр военно-морских образовательных учреждений. В 2016 году в ходе таких выборочных проверок была произведена оценка подготовленности 9 штурманских служб соединений, 10 районов гидрографических служб, около 60 кораблей и 44 судов обеспечения. Был проверен уровень индивидуальной штурманской подготовки у более 600 офицеров и судоводителей.

Коренным образом изменились подходы к штурманской подготовке курсантов всех специальностей в военно-морских училищах. Работа направлена на освоение обязанностей вахтенного штурмана, на решение навигационных задач кораблевождения в море на учебных кораблях, учебных катерах и кораблях флота.

Первые положительные результаты уже есть. Так, в период штурманской практики на учебном корабле «Смольный» подготовлены и допущены к самостоятельному несению штурманской вахты курсанты Тихоокеанского ВВМУ. Добиваются отличных результатов в подготовке и претендуют на золотую медаль курсанты 5-го курса Военно-морского института. В ближайшее время у выпускников начнётся стажировка на тех кораблях и должностях, на которые они будут назначены и где будут служить. Их задача – получить допуск к самостоятельному исполнению обязанностей. Проявлением роста престижа штурманской специальности является увеличение количества абитуриентов, желающих поступать в военно-морские училища на штурманскую специальность.

Конкурс в военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность в 2016 году составил 3,5 человек на место. Флот заинтересован в качественном отборе кандидатов для поступления на 1курс на штурманскую специальность. На сегодняшний день произведен отбор воспитанников Нахимовского военно-морского училища для поступления в высшие военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность в 2017 году.

По информации главного штурмана ВМФ, к штурманской службе ВМФ относится более 10 учебных подразделений, основными из которых являются кафедры Штурманской службы ВМФ в Военно-морской академии , кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях во Владивостоке, Севастополе, Санкт-Петербурге и Калининграде, кафедры, ведущие подготовку специалистов технических средств кораблевождения (ТСК) во Владивостоке и Санкт-Петербурге, а также в учебных центрах Военно-Морского Флота.

В распоряжении штурманской службы — учебные лаборатории и аудитории, специальные тренажёры. Для морской подготовки будущих штурманов используются несколько учебных кораблей и 10 учебных катеров.

«Подготовка штурманов ВМФ России сегодня учитывает активное обновление флота в соответствии с Государственной кораблестроительной программой, получения в состав Военно-Морского Флота надводных кораблей и подводных лодок новых поколений, оснащение сил ВМФ новым вооружением, современными навигационными комплексами и системами. Перед кораблями ВМФ России стоят ответственные задачи, связанные с действиями в составе межвидовых, разнородных и однородных группировок. Это требует от специалистов штурманских служб флотов еще более высокой профессиональной подготовки» , — подытожил контр-адмирал Эдуард Луйк.

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