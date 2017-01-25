25.01.2017 (10:00)

Строительство самого северного аэродрома России завершится в текущем году

Строительство аэродрома ведется в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г., утвержденной Президентом России 8 февраля 2013 г.

В настоящее время строители завершили расчистку площадки, оборудование временных дорог. Ведется добыча инертных материалов, устройство выравнивающего слоя термоизоляционной насыпи летного поля, автодорог, служебно-технической территории.

Также продолжаются работы по строительству взлетно-посадочной полосы, здания пункта управления инженерно-авиационной службой и авиационно-технической эксплуатационной части, инженерных коммуникаций, дорог и других необходимых объектов для функционирования аэродрома.

После завершения модернизации аэродром будет способен круглогодично принимать большинство типов военно-транспортных самолетов.



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