25.01.2017 (10:19)

В ВВО выбрали 50 лучших танковых экипажей для участия во втором этапе конкурса «Танковый биатлон»

В мотострелковых и танковых соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях, завершился отбор танковых экипажей для участия во втором этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон». Из более чем тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3 были определены 50 лучших.

В ходе первого отборочного этапа военнослужащие соревновались в вождении боевых машин, стрельбе из штатного вооружения танка.

Для этих целей на полигонах ВВО было оборудовано более 10 трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров. Стрельба включала сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.

Лучшие экипажи примут участие во втором этапе конкурса «Танковый биатлон», который состоится на полигонах общевойсковых армий округа в феврале текущего года.

Окружной этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон» состоится во второй декаде марта на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят Восточный военный округ на всеармейском этапе самого популярного армейского конкурса.

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