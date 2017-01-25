25.01.2017 (09:33)
В Арктике с радиотехническим подразделением ВВО проведена тренировка с применением нового радиолокационного комплекса «Сопка-2»
С радиотехническим подразделением Восточного военного округа, дислоцированным в Арктической зоне, проведена комплексная тренировка с применением трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», введенного в эксплуатацию в 2016 году.
В ходе мероприятия военнослужащие отработали вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне.
Для усложнения задачи был смоделирован полет групповых целей на разных высотах и скоростях, так как возможности «Сопки-2» позволяют это сделать.
Все учебные цели были обнаружены и опознаны, информация о них оперативно отправлена на командный пункт противовоздушной обороны ВВО.
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