25.01.2017 (09:33)

В Арктике с радиотехническим подразделением ВВО проведена тренировка с применением нового радиолокационного комплекса «Сопка-2»

С радиотехническим подразделением Восточного военного округа, дислоцированным в Арктической зоне, проведена комплексная тренировка с применением трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», введенного в эксплуатацию в 2016 году.

В ходе мероприятия военнослужащие отработали вопросы получения, обобщения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне.

Для усложнения задачи был смоделирован полет групповых целей на разных высотах и скоростях, так как возможности «Сопки-2» позволяют это сделать.

Все учебные цели были обнаружены и опознаны, информация о них оперативно отправлена на командный пункт противовоздушной обороны ВВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице