25.01.2017 (00:40)

Старейшему военно-морскому вузу страны — Морскому корпусу Петра Великого — 316 лет

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил с 316-летней годовщиной со дня образования Военно-морского института учащихся, профессорско-преподавательский состав, руководство и ветеранов этого старейшего военно-морского образовательного учреждения.

Адмирал Владимир Королёв в своем поздравлении отметил, что выпускники Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) с честью несут службу на кораблях, подводных лодках, в частях и соединениях Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Своим отношениям к славным флотским традициям, ответственным отношением к делу они подают пример всем военным морякам.

По словам главкома ВМФ, стены корпуса хранят лучшие традиции российского военного образования, а тем, кому повезло учиться в этом учебном заведении, предстоит осваивать новые надводные корабли, подводные лодки, новое морское оружие.

В свою очередь, начальник Военно-морского института, контр-адмирал Владимир Соколов отметил, что сегодня особое внимание уделяется не только теоретической подготовке будущего офицерского звена, но и практической отработке задач, с которыми столкнуться офицеры на флотах. Активно используются тренажерные комплексы «Регель», «Мостик», комплексы по отработке борьбы за живучесть. Курсанты ВМИ регулярно участвуют в океанских походах на учебных кораблях и проходят практику на боевых кораблях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице