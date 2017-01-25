25.01.2017 (06:00)

Сегодня в ЦАТРА состоится финальная игра КВН среди команд довузовских образовательных учреждений МО РФ

За право выступить в финале игр КВН на сцене главного военного театра страны сражались 24 команды – рекордное количество с начала проведения подобных игр. КВНовские баталии прошли в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и Ставрополе. В них приняли участие более 5 тысяч курсантов, кадетов, суворовцев, школьников и студентов образовательных организаций Российской Федерации.

В финале в увлекательных сражениях юных мастеров изысканной шутки и тонкого юмора на Кубок Министра обороны Российской Федерации примут участие 8 команд.

За звание самых веселых и находчивых на сцене ЦАТРА будут бороться команды Екатеринбургского суворовского военного училища «Урал, товарищи», Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» «Экспансия», Оренбургского президентского кадетского училища «Вежливые дети», Ставропольского президентского кадетского училища «Салют», Ульяновского гвардейского суворовского военного училища «Парашют», Санкт-Петербургского суворовского военного училища «Дети Суворова», Пермского суворовского военного училища «Команда стратегического настроения», Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса «Молодежный формат».

В качестве гостей финала выступят команды Кызылского президентского кадетского училища «Как жахнем», Московского военно-музыкального училища «Перпетуум мобиле», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Тульского суворовского военного училища «На страже юмора».

Для оценки выступления команд в игре КВН создано жюри в состав которого вошли Востротин Валерий Александрович, Великая Софья Александровна, Грачев Дмитрий Владимирович, Гогунский Виталий Евгеньевич, МАСЛЯКОВ Александр Александрович, Труненков Дмитрий Вячеславович и Шарапова Арина Аяновна.

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