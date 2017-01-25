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25.01.2017 (00:00)

Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Коллегия обсудит ход реализации Плана деятельности Южного военного округа на 2016—2020 годы.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.

В повестку дня заседания также включен вопрос о совершенствовании порядка проведения проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Коллегии
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