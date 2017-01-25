25.01.2017 (00:00)
Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Коллегия обсудит ход реализации Плана деятельности Южного военного округа на 2016—2020 годы.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.
В повестку дня заседания также включен вопрос о совершенствовании порядка проведения проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.
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