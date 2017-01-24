24.01.2017 (18:21)

Участники научной конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны обсудили вопросы фальсификации истории

«Ведущие страны Запада не прекращают попытки фальсифицировать историю России», — заявил, выступая на военно-исторической конференции в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-лейтенант Сергей Чварков.

«События последнего времени свидетельствуют о том, что Россия и её население стали объектами открытой информационно-психологической войны со стороны ведущих стран западного мира, составной частью которой является воздействие на историческое сознание россиян, их историческую память, в том числе путём фальсификации истории», — констатировал Сергей Чварков.

По его словам, ведётся скоординированная политика дискредитации России, как правопреемницы СССР, с целью снижения значения страны в системе международных отношений. Кроме того, преследуется цель подрыва собственного потенциала России посредством формирования общественного мнения внутри страны, отвергающего важнейшие общенародные исторические ценности.

«К примеру, антироссийская направленность попыток фальсификации истории активно поддерживается Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2009 году она приняла резолюцию, которая уравняла роли нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны», — отметил Сергей Чварков.

Также в качестве примера он привёл принятую в апреле 2010 года резолюцию Европарламента, уравнивающую фашизм и коммунизм и призывающую Россию вступить в диалог с «демократическими странами» Восточной Европы по проблемам истории.

«Такая деятельность направлена на обоснование правомерности проводимой Западом политики сдерживания России, а также для предъявления ей, как правопреемнице СССР, различного рода претензий и требований по моральному, а подчас и материальному возмещению причинённого «ущерба», — добавил Сергей Чварков.



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