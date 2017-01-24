24.01.2017 (17:52)

В Министерстве обороны прошло чествование ветеранов военного строительства

В январе 1951 года на базе Управления оборонительного строительства инженерных войск Красной Армии было сформировано Главное управление специального строительства (ГУСС) Министерства обороны СССР. С этого момента началась летопись создания режимных и других военных объектов.

С 66-летней годовщиной ветеранов военного строительства поздравил заместитель Министра обороны Тимур Иванов. Он отметил, что именно руководители и сотрудники легендарного Главного управления специального строительства за более чем полувековую историю возвели 200 гарнизонов, 4 стотысячных города, 20 гражданских и военных аэродромов. Смонтировали свыше 300 ракетных комплексов и более 10 уникальных систем контроля космического пространства. Реализовали исторические проекты: космодромы «Плесецк» и «Байконур», полигоны для испытания новых видов вооружения Капустин Яр, Семипалатинск, Сары-Шаган и Балхаш.

«Системные решения по управлению кадрами, качественные схемы контроля и другой успешный опыт, накопленный за время строительства масштабных и специальных объектов, обязательно будет использован при создании единого Военно-строительного комплекса Минобороны России, который уже в следующем году начнет в полную силу выполнять задачи по возведению объектов в интересах Армии России», — заверил ветеранов Тимур Иванов.

Военным строителям вручили памятные подарки. Генерал-лейтенанта Юрия Овчинникова, под руководством которого был построен Семипалатинский полигон для испытания ядерного оружия, в честь 80-летнего юбилея наградили именным кортиком.

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