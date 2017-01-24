24.01.2017 (16:53)

Пилотажные группы ВКС России примут участие в более 10 акциях «Служба по контракту – твой выбор»

В текущем году Воздушно-космические силы (ВКС) России проведут более 10 акций «Служба по контракту – твой выбор» с участием авиационных групп высшего пилотажа.

В течение года летчики ВКС продемонстрируют комплексы фигур группового и одиночного пилотажа в городах на территории Южного, Западного и Центрального военных округов.

В акциях также примут участие экипажи истребительной, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации для выполнения пролетов в плотных строевых порядках.

В рамках наземного показа современных образцов вооружения и военной техники гостям мероприятий продемонстрируют новейшие зенитные ракетные системы, зенитные ракетно-пушечные комплексы и радиолокационные станции.

Первая акция с участием летчиков ВКС пройдет в День Защитника Отечества в Краснодаре.

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