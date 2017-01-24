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24.01.2017 (16:32)

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли очередной удар по боевикам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор

Сегодня 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами и районам сосредоточения военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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