24.01.2017 (15:37)

Делегация Минобороны России приняла участие в пятом заседании «Фуллертон форума» в Сингапуре

23-24 января делегация Минобороны России приняла участие в пятом заседании «Фуллертон форума», которое состоялось в Сингапуре.

Участники мероприятия подвели итоги принятых на прошедшей в июне прошлого года конференции «Шангри-Ла Диалог» решений и обсудили актуальные проблемы обеспечения безопасности и укрепления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Российской военной делегацией озвучены подходы к построению новой архитектуры региональной безопасности на основе международного права, принципах равной и неделимой безопасности при уважительном отношении к национальным интересам каждого государства, дана оценка ключевых угроз региональной безопасности, а также обозначены перспективные направления для налаживания эффективного сотрудничества военных ведомств в регионе.

«На полях» мероприятия проведен ряд двусторонних встреч с делегациями из государств АТР. Обсуждены текущие вопросы взаимодействия в военной области.

Справочно:

«Фуллертон форум» — международный форум по безопасности в Азии, организуемый лондонским Международным институтом стратегических исследований. В форуме принимают участие представители руководства военных ведомств и ведущие эксперты стран АТР, а также ряда европейских государств. Проводится в Сингапуре ежегодно с 2013 года.

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