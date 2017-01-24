24.01.2017 (16:19)

Чемпионом ВКС по мини-футболу стала команда Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

В Оренбурге в рамках стартовавшей в Воздушно-космических силах (ВКС) спартакиады прошел чемпионат по мини-футболу, в котором приняли участие 20 команд от Калининграда до Владивостока.

Сборные представляли высшие учебные заведения ВКС, дальнюю и военно-транспортную авиацию, объединения войск ПВО-ПРО и космических войск, 1-й Государственный испытательный космодром, авиационные центры ВКС, а также армии ВВС и ПВО четырех военных округов.

Турнир проводился в течение недели в два этапа: групповая стадия (четыре группы по пять команд) и play-off, в рамках которого прошли матчи четвертьфиналов, полуфиналов и финал. Игры проходили в два тайма по 15 минут.

Победителем чемпионата стала команда Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург), второе место заняла команда-хозяйка турнира военно-транспортного авиационного полка (Оренбург), третье место завоевала сборная авиационной базы ВКС (Московская область).

Второй этап спартакиады ВКС «зимнее офицерское троеборье» пройдет в Твери в марте.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице