24.01.2017 (13:11)

Офицеры Балтийского флота проходят подготовку по безопасности мореплавания на современных мультитренажерах

В Балтийском военно-морском институте (БВМИ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова офицеры Балтийского флота (БФ) проходят подготовку на тренажерных комплексах «Регель» и «Мостик», предназначенных для отработки практических действий по обеспечению навигационной безопасности плавания.

В настоящее время обучение на данных имитаторах прошли более 350 офицеров БФ. В общей сложности подготовлено 25 корабельных расчетов по обеспечению безопасности мореплавания.

Тренировка расчетов проходит на БФ регулярно, так как военные моряки постоянно выполняют ответственные задачи по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, обеспечению безопасности мореплавания кораблей в дальних морских походах и во время проведения военно-морских учений.

За последний год 14 кораблей и вспомогательных судов БФ демонстрировали Андреевский флаг в различных районах Мирового океана. Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Омана, Мальты, Кипра и Джибути. Экипажи кораблей впервые в новейшей истории флота побывали в портах Республик Куба, Тринидад и Тобаго. Всего же моряки-балтийцы провели восемь дальних походов и боевых служб в Атлантике, Индийском океане, побывав в Карибском, Северном, Красном и Средиземном морях. Боевые корабли и вспомогательные суда БФ неоднократно выполняли плановые задачи дальних океанских походов, в рамках которых совершили свыше 20 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Наплаванность надводных и подводных сил флота составила более 2 тыс. суток.

Справочно:

Тренажер «Регель» предназначен для отработки практических действий офицеров штурманской боевой части по обеспечению навигационной безопасности плавания. Он представляет собой мощную компьютерную систему, позволяющую одновременно на 16 рабочих местах выполнять обязанности вахтенного штурмана. «Регель» полностью моделирует маршрут корабля на основании данных, введенных руководителем, и решений, предпринимаемых вахтенными штурманами.

Тренажер «Мостик» представляет собой компьютерную систему, позволяющую моделировать различные элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, при заходах и выходах из портов базирования с учетом особенностей навигации конкретного порта.

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