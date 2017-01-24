24.01.2017 (12:32)

На российской военной базе в Абхазии началась подготовка водителей и механиков-водителей

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, началась подготовка водителей и механиков-водителей на сложных участках дорог предгорной и горной местности.

Занятия проводятся на различной колесной и гусеничной технике, в том числе автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортёрах БТР-82АМ и новейших танках Т-72Б3.

В ходе мероприятия более 500 военнослужащих под руководством опытных инструкторов осваивают особенности вождения военной техники на специальных автодромах полигонов Гудаута и Нагвалоу в Республике Абхазия, а также танкодроме Молькино в Краснодарском крае.

На трассах заранее сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия. Личный состав также совершенствует навыки вождения в средствах радиационной биологической и химической защиты.

Особенностью подготовки военных водителей на боевой технике является преодоление большого набора естественных препятствий — горных рек, оврагов, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

Также в ходе курса спецподготовки водители на штатной технике отработают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, освоят приемы вождения на горных серпантинах с большими уклонами и крутыми поворотами. Около половины всех занятий пройдет в ночное время.

С начала учебного года военнослужащие соединения в ходе теоретических занятий закрепляли знания правил дорожного движения, изучали требования безопасности, особенности управления и эксплуатации военной техники.

В 2016 году с водителями и механиками-водителями военной базы ЮВО было проведено более 1,5 тыс. практических занятий по вождению военной техники, в ходе которых пройдено около 100 тыс. км по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

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