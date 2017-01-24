24.01.2017 (11:41)

Военнослужащие арктической бригады Северного флота учились управлять оленьими и собачьими упряжками

С военнослужащими отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота проведены плановые занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками.

В ходе занятий, которые проходили в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро (Мурманская область), арктические мотострелки с помощью местных оленеводов и каюров учились управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера.

Кроме того, военнослужащие отработали рейдовые действия, в том числе на лыжах в сцепке по 3-4 человека со снегоходами.

Занятия завершились учебным боем, в ходе которого военнослужащие окружили и уничтожили условную диверсионную группу.

Справочно:

В годы Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки военных грузов, а также при заброске разведчиков во вражеский тыл и даже для вывоза подбитых самолётов и их экипажей.

Для нужд фронта было мобилизовано более 10 тыс. оленей, сформировано несколько транспортных бригад и оленелыжных батальонов, в которых проходили службу оленеводы со своими оленями из числа коренных жителей Крайнего Севера - саами, ненцы, коми.

Одна из успешных рейдовых диверсионных операций с использованием оленьего транспорта – это штурм фашистского аэродрома Петсамо в 1942 году в районе села Алакуртти Мурманской области.

Пять лет назад в Нарьян-Маре на улице Победы был открыт памятник «Подвигу участнику оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны».

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