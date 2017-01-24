24.01.2017 (10:38)
На Ставрополье определены лучшие армейские рукопашники 49-й общевойсковой армии ЮВО
В Ставропольском крае на базе спортивного комплекса «Старт» завершился чемпионат 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по армейскому рукопашному бою (АРБ).
В соревнованиях приняли участие свыше 70 спортсменов, представляющих сборные воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Адыгее. Каждая команда была представлена участниками в семи весовых категориях.
Согласно правилам АРБ военные спортсмены выступали в специальной экипировке. Соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием участников после двух поражений. Продолжительность каждого боя — 3 минуты.
Впервые на чемпионатах по АРБ спортсмены были оценены по таким номинациям как «Лучшая техника ведения боя», «Лучший бросок» и «Самый быстрый бой».
Судейскую бригаду возглавлял президент Федерации Армейского рукопашного боя по Ставропольскому краю Владимир Ковтунов.
В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из казачьей мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае. Второе место у бойцов горного мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкессии. Третьими оказались военнослужащие зенитной ракетной бригады из Краснодарского края.
Семь победителей в личном первенстве войдут в сборную 49-й общевойсковой армии, которая выступит на чемпионате ЮВО по АРБ.
Справочно:
Армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие и наиболее эффективные элементы из бокса, тхэквандо, карате, самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы. В этом виде спорта разрешено работать руками, ногами, а также применять броски и болевые приемы.