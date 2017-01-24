24.01.2017 (10:53)
Разведчики российской военной базы в Армении учатся действовать на лыжах в высокогорье
На российской военной базе, дислоцированной в Республике Армения, на высокогорном полигоне Камхуд начались тактико-специальные занятия по горнолыжной подготовке с военнослужащими разведывательных подразделений.
На занятия, которые проходят на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря, привлечено более 600 разведчиков.
Перед выходом на полигон в течение месяца опытные инструкторы научили разведчиков основным способам передвижения на лыжах, стрельбе, метанию гранат и преодолению различных препятствий в горно-скалистой местности.
Занятия организованы в два этапа. На первом проводится одиночная подготовка по изучению порядка движения на лыжах, определению состояния снежного покрова, выбору экипировки и ее подгонки для наиболее быстрого передвижения по различной местности.
На втором этапе военнослужащие освоят технику движения попеременным четырехшажным, одновременным одношажным, двухшажным и бесшажным ходами по равнинной местности, на пологих спусках, на обледеневших раскатанных участках лыжни и при спусках средней крутизны с палками и без них в составе троек, групп и отряда.
Также в горах будут отработаны устройство засад, вопросы маскировки при ведении разведки в зимних условиях и алгоритм действий при схождении лавин и попадании в лавины.
Завершатся практические занятия с разведчиками 30-километровым марш-броском в составе подразделений на лыжах с полной выкладкой по пересеченной местности с отработкой вводных по отражению нападений условного противника.