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24.01.2017 (08:32)

В Восточном военном округе проведена первая в этом году тренировка войск связи

Первая комплексная  тренировка подразделений связи Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском Приморском краях, Амурской, Сахалинской областях проведена в текущем году.

В ходе мероприятий военные связисты отработали вопросы обеспечения устойчивой и непрерывной связью руководства округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил и средств, а также выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

В тренировке были задействованы около 100 узлов связи,  пунктов управления, радиорелейных станций, оснащенных цифровыми средствами передачи данных.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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