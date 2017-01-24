24.01.2017 (08:32)

В Восточном военном округе проведена первая в этом году тренировка войск связи

Первая комплексная тренировка подразделений связи Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском Приморском краях, Амурской, Сахалинской областях проведена в текущем году.

В ходе мероприятий военные связисты отработали вопросы обеспечения устойчивой и непрерывной связью руководства округа, штабов общевойсковых объединений, подчиненных сил и средств, а также выполнили проверку работы коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

В тренировке были задействованы около 100 узлов связи, пунктов управления, радиорелейных станций, оснащенных цифровыми средствами передачи данных.

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