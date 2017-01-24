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24.01.2017 (08:00)

Экипажи танкового объединения ЗВО в Подмосковье подняты по тревоге

Сегодня в Московской области в гвардейском танковом объединении Западного военного округа были проведены тренировки по привидению соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности.

Поднятые по тревоге экипажи танков Т-72, Т-80 и Т-90 совершили марши на полигоны, где приняли участие в боевых стрельбах, прошедших в дневное и ночное время.

В ходе тренировок танкисты выполнят погрузку бронетехники на железнодорожные платформы, отработают преодоление препятствий в ходе занятий по вождению.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Танки , Западный военный округ
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