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24.01.2017 (04:01)

В Хабаровском крае проходят полеты дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на  аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз  по сложным видам лётной подготовки.

В ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнили ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Кроме того, экипажами Ту-142мз были отработаны задачи по предназначению – поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Противолодочная авиация
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