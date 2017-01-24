24.01.2017 (03:08)

Во Владивостоке прошли соревнования по буерному спорту на Кубок командующего Тихоокеанским флотом

Спортивное мероприятие проходили на льду Амурского залива. В соревнованиях, организованных спортивным комитетом Тихоокеанского флота, приняли участие 20 спортсменов из числа ветераном флота и юниоров (молодые люди в возрасте до 18 лет).

По мнению главного судьи соревнований, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России капитана 2 ранга в отставке Валерия Заковоротного, турнир прошел организовано, спортсмены показали высокие результаты. Общая длина дистанции составила около 1,5 морских миль. С учетом стабильного северного ветра скорость легких конструкций буеров составляла около 100 км/час. По окончании регаты все участники, победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами. Победитель регаты во «взрослом» классе Антон Диденко получил переходящий приз командующего Тихоокеанским флотом. Среди юниоров первое место заняла Полина Артюх.

По словам помощника командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, соревнования по буерному спорту на кубок командующего Тихоокеанским флотом – это первые в новейшей истории крупные соревнования на буерах. Кроме того он отметил, что в планах спорткомитета флота сделать данное мероприятие ежегодным и привлекать ещё большее количество участников.

Справочно:

Буерный спорт — гонки по прочному льду на парусных лодках, к нижней части которых приделаны металлические коньки. Появился в начале XVII века в странах Северной Европы и Северной Америки. Популярным развлечением стал в XIX веке.

Родиной буерного спорта считаются Нидерланды, где первоначально лодки с парусами и коньками для перемещения по льду использовались для перевозки товаров. В XVIII веке игра была занесена голландскими иммигрантами в их колонии в Северной Америке, а в 1790 году в США появилось первое, как считается, специализированное место для занятий буерным спортом на реке Гудзон. Международные правила буерного спорта, касавшиеся в том числе допустимой формы лодки, были закреплены в 1853 году.

В Европе этот вид спорта стал популярным в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Великобритании, Бельгии, северных районах Австрии, Польше, а также в Российской империи, где первая буерная гонка прошла в 1882 году на Неве. Международный союз буеристов был основан в 1928 году.

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