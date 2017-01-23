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23.01.2017 (17:44)

Инженеры Северного флота готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Безопасный маршрут»

Подразделения отдельного морского инженерного батальона морской инженерной службы Северного флота (СФ) готовятся к конкурсу «Безопасный маршрут» Армейских международных игр-2017.

На полигоне в Мурманской области военнослужащие отрабатывают все элементы  конкурса: ведение инженерной разведки местности, вождения специальной техники, устройства переходов через противотанковые рвы с применением тяжелого механизированного моста ТММ-3 и др.

По итогам отборочного этапа будет определен состав команды инженерного батальона, которая будет состязаться с инженерным подразделениями соединений сухопутных и береговых войск флота за право защищать честь СФ на всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Армейские международные игры , Северный флот , Инженерные войска
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