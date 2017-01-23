23.01.2017 (18:27)

Подготовка к III зимним Всемирным военным играм в Сочи выходит на финишную прямую

В Сочи продолжается подготовка к III зимним Всемирным военным играм, которые стартуют 22 февраля, а финишируют в последний день месяца. Это международное мультиспортивное мероприятие для спортсменов-военнослужащих проходит под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) один раз в четыре года (за год до проведения Олимпийских игр).

В программу Игр включены соревнования по семи видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

На данный момент определен предварительный состав всех сборных команд Вооруженных Сил России. В общей сложности в соревнованиях примут участие около 1000 спортсменов из более чем 20 стран мира, будет разыграно 44 комплектов медалей.

«Всемирные военные игры – уникальное событие, которое объединяет офицеров и солдат по всему миру. Большая честь, что в этом году проводить Игры будет Россия, – отметил начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Комиссия Международного совета военного спорта уже провела проверку и отметила качество подготовки объектов и трасс в Сочи. Сейчас мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне».

17 января в Сочи состоялось заседание Оргкомитета Игр под председательством заместителя главы администрации города Сергея Юрченко и руководителя ЦСКА Михаила Барышева. Было принято решение, что вход для зрителей на спортивные состязания во время проведения Игр будет свободным. Отдельное внимание члены Оргкомитета уделили обеспечению безопасности участников и зрителей, а также обсудили проведение бесплатных концертов, флэшмобов, интерактивов на тему развития спорта.

В рамках Игр также пройдет эстафета военно-спортивного огня, который будет зажжен в четырех военных округах и на Северном флоте России. Начнется проект в наиболее ярких географических точках Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Челябинской области и Кабардино-Балкарской Республики, а объединение огня пройдет 23 февраля на концерте, посвященном Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском Дворце. Далее огонь отправится в Сочи, где 24 февраля состоится торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года.

В качестве площадки для Игр было принято решение выбрать сразу несколько олимпийских объектов: многофункциональная арена «Ледяной куб», где состоятся официальные церемонии открытия и закрытия Игр, дворец спорта «Большой», ледовый дворец «Айсберг», горнолыжный центр «Роза Хутор», лыжно-биатлонный комплекс «Лаура».

Стоит заметить, что в декабре 2016 года в Сочи прошел последний инспекционный визит комиссии Международного совета военного спорта (CISM) под руководством генерального секретаря CISM полковника Дораха Мамби Коита. Представители Совета и Министерства обороны Российской Федерации провели осмотр спортивных объектов и инфраструктуры, задействованных в проведении III зимних Всемирных военных игр. Полковник Дорах Мамби Коита выразил уверенность, что Всемирные военные игры в Сочи пройдут на высшем уровне и подтвердят девиз «Дружба через спорт!».

На данный момент продолжается аккредитация на III зимние Всемирные военные игры. Процедуру аккредитации необходимо пройти на официальном сайте III зимних Всемирных военных игр 2017:cismsochi2017.ru, по ссылке на сайте:

http://cismsochi2017.ru/accreditation/

Аккредитационный бейдж выдается представителям СМИ по результатам успешного прохождения процедуры аккредитации, он является основным документом, подтверждающим право участия в III зимних Всемирных военных играх 2017.

Контактная информация:

Пресс-служба III зимних Всемирных военных игр

E-mail: press@cismsochi2017.ru

http://cismsochi2017.ru/

СПРАВОЧНО:

III зимние Всемирные военные игры пройдут с Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Ожидается, что в ходе Игр будет разыграно 44 комплектов наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Обеспечение деятельности организационного комитета Игр возложено на Министерство обороны Российской Федерации, председателем оргкомитета назначен Сергей Шойгу. Оператором события выступает Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА).

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля.

Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.

Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние.

Первые зимние Игры прошли в 2010 году в итальянском Аосте, вторые — в 2013-м в Анси (Франция), тогда в 8 видах спорта соперничали около 1000 атлетов из 40 стран.

На сегодняшний день Международный совет военного спорта (CISM) является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета и Международной федерации студенческого спорта.

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