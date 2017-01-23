23.01.2017 (17:01)

Курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС встретились с серебряным призером Олимпиады в Сочи конькобежкой Ольгой Фаткулиной

Известная конькобежка, серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпионка мира Ольга Фаткулина побывала в гостях у курсантов Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Встреча, на которой присутствовали более 400 первокурсников, прошла в клубе военного вуза. Сначала знаменитая спортсменка рассказала о своей карьере, о том, какие трудности ей пришлось преодолеть на пути к победам. По словам Ольги Фаткулиной, завоевав серебро в Сочи, она осталась недовольной собой и намерена бороться за награду высшей пробы на следующей Олимпиаде.

После выступления курсанты смогли задать вопросы известной конькобежке. Молодых людей интересовало, как проходят тренировки у профессиональных спортсменов, есть ли у Ольги свободное время, и как развивается спорт в России. Курсанты не обошли стороной и допинговые скандалы. Спортсменка отметила, что никогда не употребляла запрещенных препаратов, подчеркнув, что ситуация которая сейчас складывается на мировой спортивной арене — это политическое давление на страну в целом.

«Спорт действительно сравним с военной службой, потому что только настойчивый и целеустремленный человек может достичь какого-то результата. И ещё мы вместе делаем одно дело, защищаем честь России. Это очень важно, особенно сейчас. Ребята молодцы, связать свою жизнь с военной авиацией — это серьезный шаг и большая ответственность», — поделилась впечатлениями после общения с курсантами Ольга Фаткулина.

В завершение встречи военный оркестр филиала ВУНЦ ВВС исполнил для известной спортсменки лучшие произведения своего репертуара, открыв концерт песней Муслима Магомаева «Надо побеждать честно».

«Мы регулярно организуем встречи курсантов с известными спортсменами, ветеранами боевых действий и прославленными выпускниками нашего училища. Особенно актуально это для первого курса. Молодым людям сейчас по 16—18 лет, им нужен пример для подражания, человек, который достиг определённых высот», — рассказал заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» по работе с личным составом полковник Вадим Галиахметов.

Эта встреча с курсантами стала уже второй для известной конькобежки. Впервые она побывала в военном училище в 2014 году, сразу после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Сочи.

Справочно:

Ольга Александровна Фаткулина — российская конькобежка, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Рекордсменка России на дистанции 500 и 1000 метров и в спринтерском многоборье. Четырехкратная чемпионка России в спринтерском многоборье.

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