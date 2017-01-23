23.01.2017 (16:24)

Экипажи армейской авиации ЮВО отрабатывают ночное пилотирование в горной местности Ставрополья

Экипажи базы армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приступили к летной подготовке.

Вертолетчики отработают элементы простого и сложного пилотирования транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 в горах днем и ночью.

В новом учебном году летному составу предстоит совершить около 20 тыс. полетов в равнинной и горно-лесистой местности, выполняя бомбометание авиационными бомбами различного назначения, а также пуски неуправляемых и управляемых ракет по различным наземным мишеням на полигонах ЮВО.

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