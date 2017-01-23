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23.01.2017 (15:30)

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по пунктам управления и складам боевиков ИГИЛ, действующих в районе Дейр-эз-Зор

23 января 2017 г. шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, действующих в районе населенного пункта Деир эз-Зор.

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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