23.01.2017 (14:53)

Десантники отрабатывают действия по боевой готовности

Сегодня в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск (ВДВ) России начались первые в этом году практические тренировки (занятия) по боевой готовности. Они проводятся в соответствии с планом подготовки ВДВ на 2017 учебный год.

В ходе мероприятий, которые продлятся 5 дней, в пунктах постоянной дислокации будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и подразделений при приведении их в высшие степени боевой готовности и подготовке к выполнению задач по предназначению.

На практических занятиях и во время командно-штабной тренировки предстоит выполнить первоочередные мероприятия боевой готовности с выходом соединений и воинских частей в назначенные районы и отработкой учебных задач.

По окончании тренировки подразделения будут возвращены в пункты постоянной дислокации, а вооружение и военную технику поставят на хранение.

Все мероприятия по боевой готовности проводятся под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова и в соответствии с его требованиями, доведенными до командиров в ходе оперативного сбора руководящего состава в декабре прошлого года.

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