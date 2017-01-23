23.01.2017 (14:53)
Десантники отрабатывают действия по боевой готовности
Сегодня в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск (ВДВ) России начались первые в этом году практические тренировки (занятия) по боевой готовности. Они проводятся в соответствии с планом подготовки ВДВ на 2017 учебный год.
В ходе мероприятий, которые продлятся 5 дней, в пунктах постоянной дислокации будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и подразделений при приведении их в высшие степени боевой готовности и подготовке к выполнению задач по предназначению.
На практических занятиях и во время командно-штабной тренировки предстоит выполнить первоочередные мероприятия боевой готовности с выходом соединений и воинских частей в назначенные районы и отработкой учебных задач.
По окончании тренировки подразделения будут возвращены в пункты постоянной дислокации, а вооружение и военную технику поставят на хранение.
Все мероприятия по боевой готовности проводятся под общим руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова и в соответствии с его требованиями, доведенными до командиров в ходе оперативного сбора руководящего состава в декабре прошлого года.