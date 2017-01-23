23.01.2017 (15:57)

Летчики ЗВО пройдут переподготовку на истребители Су-30СМ в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава

Летчики истребительного авиаполка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, убыли в Липецкий центр подготовки и переучивания летного состава для переобучения на истребители Су-30СМ.

В ходе подготовки офицеры изучат тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования.

После теоретических занятий экипажи пройдут специализированный курс на наземных тренажерах, выполнят полеты по кругу, по маршруту и в зону. Продлится подготовка в течение двух месяцев.

До конца текущего года в ЗВО поступит три звена многоцелевых истребителей Су-30СМ, которые войдут в состав смешанной авиационной дивизии.

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