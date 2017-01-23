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23.01.2017 (14:23)

В общевойсковом объединении ЗВО в Воронежской области началась масштабная тренировка по связи и управлению

В общевойсковом объединении Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Воронежской области, началась масштабная тренировка по связи и управлению.

Военнослужащие совершают многокилометровые марши на штатной технике в районы развертывания полевых узлов и станций связи, отрабатывают вопросы скрытого выдвижения и оборудования районов размещения.

После завершения развертывания системы связи командование объединения проведет различные тренировки по управлению соединениями и воинскими частями с применением различных видов связи, в том числе и закрытой видеоконференцсвязи.

Занятия проходят на новейших системах и комплексах связи таких, как ПИК-М Редут, передвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-431АМ.

В мероприятии задействовано до 300 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения , Войска связи
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