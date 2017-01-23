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23.01.2017 (13:50)

Военные инженеры танкового объединения ЗВО взорвали ледовый затор на учении в Подмосковье

Военные инженеры гвардейского танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) методом подрыва уничтожили ледовый затор в ходе учения по защите гидротехнических сооружений в Московской области.

Военнослужащие заложили около 100 кг взрывчатого вещества в пробуренные лунки глубиной почти 2 м. Также были отработаны вопросы ведения дежурными силами разведки ледовых заторов и мониторинга паводковой обстановки в регионе.

Уже этой весной подрывные группы танкового объединения будут обеспечивать безопасность мостов и других сооружений во время ледохода.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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