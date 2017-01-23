23.01.2017 (13:20)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начались плановые занятия по боевой готовности

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) начались плановые комплексные занятия по боевой готовности. Военнослужащие отрабатывают действия при получении сигнала боевой тревоги — выполняют снятие с кратковременного хранения военной и специальной техники, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта и совершают марши в назначенные районы.

В районах сосредоточения военнослужащие отработают вопросы по отражению нападения условного противника, ориентирования на незнакомой местности, жизнеобеспечения на привалах, а также организацию комендантской службы. В мероприятии будет задействован личный состав соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск, морской авиации, противовоздушной обороны, морской инженерной службы БФ.

Занятия будут организованы в несколько этапов. На первом военнослужащие будут отрабатывать действия в составе подразделений, далее тренировки пройдут в составе соединений и воинских частей.

На завершающем этапе на полигонах Калининградской области подразделения сухопутных и береговых войск БФ выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машины пехоты БМП-2, танков Т-72 по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника. Одновременно с береговыми войсками морская авиация и расчеты ПВО флота отработают комплекс задач по своему предназначению.

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