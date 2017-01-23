23.01.2017 (12:43)

В Японском море прошло российско-японское военно-морское учение по спасению на море

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил визит в порт Майдзуру (Япония).

В акватории залива Вакаса Японского моря корабли двух стран провели совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море «САРЕКС». С японской стороны в мероприятии были задействованы эсминец-вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хиути». Несмотря на тяжелые погодные условия, учение, по мнению двух сторон, прошло успешно.

БПК «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» прибыли в порт Майдзуру 21 января. В ходе визита состоялась встреча командования отрядом кораблей ТОФ с мэром города Майдзуру Рёдзо Татами, прошли взаимные посещения кораблей, а также спортивные состязания между российскими и японскими моряками по волейболу и перетягиванию каната. Военнослужащие ТОФ осмотрели городские достопримечательности и провели ряд совместных встреч с японскими моряками.

Боевые корабли ТОФ под командованием контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 г. Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016», и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд.

В середине декабря 2016 г. отряд посетил порт Вишакхапатнам Республики Индия, где российские моряки приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «Индра Нэви -2016» в Бенгальском заливе.

В январе текущего года отряд кораблей также совершил деловые заходы в порт Манила (Филлипины) и порт Пусан Республики Корея.

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