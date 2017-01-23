23.01.2017 (12:08)

Кубанские казаки пополнили ряды десантно-штурмового горного соединения ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Кубанские казаки пополнили ряды десантно-штурмового горного соединения ВДВ

Накануне в Новороссийске более 300 военнослужащих Казачьего десантно-штурмового полка были приведены к Военной присяге, 30 из них — кубанские казаки.



Полк является единственным в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), в состав которого входит десантно-штурмовая рота, полностью укомплектованная кубанскими казаками, проходящими военную службу по контракту.



В ходе торжественных мероприятий с поздравлениями и пожеланиями к молодым десантникам обратились их родители, представители командования воинской части и казачества, а также ветераны Великой Отечественной войны и ВДВ. Перед гостями праздника с показательными выступлениями по рукопашному бою выступили военнослужащие разведывательной роты и музыканты военного полкового оркестра, которые специально для данного мероприятия подготовили праздничную программу из попурри известных отечественных и зарубежных мелодий.



В настоящее время военнослужащие в рамках занятий по боевой подготовке выполнили свои первые стрельбы из штатного оружия, в течении следующей недели им предстоит совершить свой первый прыжок с парашютом из самолетов Ан-2 с высоты 800 метров. По окончании общевойсковой подготовки все новобранцы будут распределены по подразделениям полка для дальнейшего прохождения военной службы.



В завершение торжественных мероприятий состоялась встреча командования воинской части с родственниками военнослужащих, в ходе которой офицеры ответили на их вопросы, разъяснили порядок и специфику прохождения военной службы в подразделениях ВДВ, ознакомили с бытовыми условиями проживания и питания молодых десантников.



Всего во время осенней призывной компании 2016 года в десантно-штурмовое (горное) соединение ВДВ, дислоцированное в Новороссийске, было призвано более 700 новобранцев.

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