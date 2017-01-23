23.01.2017 (09:01)

Более 1 тысячи военнослужащих ВВО в Забайкалье были обеспечены жильем в минувшем году

Более 1000 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), проходящих военную службу в Забайкальском крае, в 2016 г. были обеспечены жилыми помещениями, 959 из них вселились в служебные квартиры, которые были высвобождены офицерами, получившими жилье на постоянной основе или убывшими к новым местам службы.

Постоянное жилье по договорам социального найма с правом последующей приватизации получили 12 офицеров из воинских частей округа в Забайкальском крае.

В минувшем году денежную субсидию на приобретение или строительство постоянного жилья выбрали 157 военнослужащих. увольняемых в запас Общая сумма выплат составила более 976 млн руб.

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