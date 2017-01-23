23.01.2017 (09:51)

Экипажи штурмовой авиации ВВО в ходе учебных полетов выполнили бомбометание на предельно малых высотах

Летные задания с практическим бомбометанием выполнили более 100 летчиков штурмовой авиации Восточного военного округа на самолетах Су-25СМ в ходе сбора летного состава в Забайкалье.

Отрабатывалось поражение наземных целей, имитирующих личный состав, а также командные пункты и полевые узлы связи условного противника, на предельно малых высотах.

Также летчики совершенствовали навыки пилотирования в зимних условиях днем и ночью, одиночно и в составе летных пар.

Всего в текущем году в Восточном военном округе спланировано более 30 масштабных летных учений, в ходе которых штурмовой авиации предстоит обеспечить с воздуха огневую поддержку действий мотострелковых и танковых подразделений.

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