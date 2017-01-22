22.01.2017 (01:16)

В 2017 году части Морской инженерной службы ВМФ установят свыше 15 плавучих причалов для новых кораблей и подводных лодок

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил флотских инженеров с Днем инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и отметил, что в современных условиях, когда Военно-Морской Флот активно развивается и получает в свой состав новые боевые корабли подводные лодки, перед Морской инженерной службой стоят ответственные задачи совершенствовать систему комплексного базирования сил в пунктах постоянной дислокации Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

«Современная система базирования кораблей и подводных лодок должна отвечать принципу самодостаточности и комплексности, а также учитывать поступление в ближнесрочной перспективе новых кораблей и лодок, которые строятся для ВМФ в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения», - отметил Главком ВМФ в поздравлении.

Начальник Морской инженерной службы Главного командования ВМФ России полковник Николай Воробьев сообщил, что в 2016 году силами морских инженерных частей флотов и Каспийской флотилии было установлено 11 плавучих причалов общей протяженностью свыше 2500 метров. Этот объем работы выполнен в соответствии с ходом обновления корабельного состава Военно-Морского Флота и ставит перед собой задачу обеспечить на высоком качественном уровне базирование принимаемы в состав флота кораблей и подводных лодок различных классов.

«Планируется, что в текущем 2017 году, морские инженерные части флотов и Каспийской флотилии установят еще как минимум 15 плавучих причалов, к которым будут подведены все необходимые коммуникации для эффективного обеспечения базирования кораблей новых. Также, перед морскими инженерами стоит ответственная задача обеспечить проведение военно-морских конкурсов в рамках «Армейских игр-2017», - отметил полковник Николай Воробьев.

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