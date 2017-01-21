21.01.2017 (22:22)

Артисты ЦДРА выступили с концертами на юбилее 834-го учебного центра Воздушно-космических сил России

Артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе выступили с концертами перед военнослужащими 834-го учебного центра Воздушно-космических сил России, дислоцированного в Архангелской области. Поездка творческой бригады приурочена к 50-летнему юбилею воинской части.

20 января 1967 года является датой образования 834-го учебного центра, который ныне входит в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Костяк коллектива, который выступил с концертной программой «Земля в иллюминаторе», составили артисты группы концертно-художественной работы отдела военно-шефской работы, под руководством Эдуарда Доронина. Они порадовали зрителей песнями патриотической тематики и произведениями, посвященными военным летчикам, как отечественных композиторов и поэтов, так и собственного сочинения. Кроме того, в программу включены известные эстрадные песни.

Примечательно, что каждый концерт начинался с минуты молчания в память о трагически погибших при крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Этой скорбной теме артисты группы посвятили песню «Колокола».

Также в концертах приняли участие солисты танцевально-хореографической группы Татьяна Томилина, Ульяна Большакова и Алексей Попков, которые представили танцевальные композиции разных жанров.

В составе творческой бригады также начальник группы по работе со СМИ ЦДРА Надежда Дьяконова, звукорежиссер Александр Феклин и фотограф Маргарита Иванина.

С творчеством артистов ЦДРА в гарнизонном Доме офицеров познакомились офицеры, прапорщики, члены их семей и жители г. Мирного.

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