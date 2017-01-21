21.01.2017 (18:40)
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
21 января 2017 г. шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.
Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.
Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.
Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим.
После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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