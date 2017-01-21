21.01.2017 (09:25)

На Тихоокеанском флоте отмечают День инженерных войск

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.

Сегодня День инженерных войск отмечают и на Тихоокеанском флоте. В составе береговых войск они выполняют задачи по своему предназначению с момента образования флота на Тихом океане. У инженерных подразделений Тихоокеанского флота есть свои особенности. Помимо специфических задач, которые ставятся перед сухопутными военными инженерами, моряки должны уметь работать во всех средах. И это главное их отличие. Инженерная служба на флоте готова с воды и с воздуха высадиться в заданный район. Сегодня именно бойцы инженерных подразделений идут в авангарде десанта. Ведь в их задачи входит разминирование, подготовка плацдармов, наведение переправ и прокладка путей для основных сил.

В прошедшем 2016 году военные инженеры записали на свой счет многочисленные полевые выходы, более 80 тактических учений различной сложности. Инженерные подразделения с хорошими результатами сдали экзамены внезапных проверок и инспекций.

В апреле – июне 2016 году военнослужащие отдельного батальона морской инженерной службы ТОФ принимали участие в военно-исторической экспедиции на остров Курильской гряды Матуа. За время экспедиции специалистами проведены исследования более 100 фортификационных сооружений, обследованы более 120 километров маршрута экспедиции с оборудованием пунктов добычи и очистки воды, подготовлены пирсовые участки для подхода кораблей и вертолётная площадка. В 2017 году инженерное подразделение также примет активное участие во второй экспедиции на остров Матуа.

Военные инженеры работают по вызовам районных отделов полиции и администраций муниципалитетов в Приморье, на Камчатке и в Хабаровском крае по проверке и уничтожению взрывоопасных предметов.

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