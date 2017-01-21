21.01.2017 (07:53)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота совершил заход в японский порт Майдзуру

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Майдзуру (Япония).

Во время захода в порт Майдзуру представители командования встретятся с мэром города и представителями военно-морских сил Японии. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят городские достопримечательности, и проведут ряд совместных спортивных мероприятий с японскими моряками.

Планируется, что по завершению захода корабли двух стран в акватории Японского моря проведут совместное российско-японское военно-морское учение по спасению на море «САРЕКС».

Боевые корабли ТОФ, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» и совершили заход в порт Саттахип (Королевство Таиланд). В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам (Республика Индия) и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «ИНДРА НЭВИ - 2016» в Бенгальском заливе.

В январе 2017 года корабли совершили визиты в порт Манила (Филлипины) и порт Пусан (Республики Корея).

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