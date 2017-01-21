21.01.2017 (06:10)

Колёсная дорожная машина принята на вооружение РВСН

После завершения Государственных испытаний колёсной дорожной машины, принято решение о принятии её на вооружение РВСН. В 2017 году в Ракетные войска стратегического назначения поступят около 30 таких машин.

Новейшая колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) заменит 5 образцов инженерной техники, предназначенной для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревшие гусеничные и колёсные путепрокладчики БАТ-М, БАТ-2, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2 и универсальную дорожную машину УДМ.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию сменного оборудования, инженерная машина сможет проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчёвку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий.

По словам главного инженера инженерной службы РВСН подполковника Генриха Гайдукевича, до 2020 г. в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения.

«Более 50% поставляемой инженерной техники составит колёсная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году», — сообщил подполковник Генрих Гайдукевич.

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