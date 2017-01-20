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20.01.2017 (23:10)

В Военно-медицинской академии прошел концерт авторской военной песни

В клубе Военно-медицинской академии прошел концерт известного автора и исполнителя военных песен полковника Михаила Калинкина.

Мероприятие было организовано командованием академии и общественной организацией «Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России».

Михаил Калинкин – известный российский автор и исполнитель военной песни, полковник. Его песенное творчество содержит, главным образом, песни на тему войны в Афганистане и боевых действий в различных горячих точках на постсоветском пространстве, а также на тему событий конца 1980-х - начала 1990-х гг. в СССР и России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военное образование , Медицина , Концерты
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